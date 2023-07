Wat een moment: 17-jarige rolstoeltennisser wint Wimbledon

De finale in het rolstoeltennis bij de mannen op Wimbledon was een heruitgave van die op Roland Garros en de Australian Open eerder dit jaar. In januari won Hewett de Australian Open (2-0), vorige maand pakte Oda de zege (2-0) op Roland Garros en werd hij de jongste mannelijke grandslamwinnaar sinds het open tijdperk van de sport in 1968 begon.

Nu haalde Oda het opnieuw in twee sets van de Brit. Het werd 6-4 en 6-2. Met zijn 17 jaar en 69 dagen is Tokito Oda de jongste speler die sinds 1997 een Wimbledon-titel in het enkelspel heeft gewonnen (junioren niet meegerekend). Oda is ook de jongste man in de geschiedenis die een Wimbledon-titel in het enkelspel won in welke discipline dan ook.