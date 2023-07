AAN DE START. UAE Team Emirates verwacht dezelfde tactiek van Jumbo-Visma, Wout van Aert zou vroege vlucht “wel interessant vinden”

Daags voor de tweede rustdag trekt het Tourpeloton door in de Alpen voor een nieuwe zware bergrit. We maken ons opnieuw op voor een duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar wat hebben de tenoren te vertellen voor de start? Voor de micro’s van Sporza en VTM deden ze hun relaas.

Jonas Vingegaard: “Hopelijk wordt het een leuke rit”

Vandaag krijgen we wellicht een nieuw duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. “Ik kijk ernaar uit vandaag, hopelijk wordt het een leuke rit”, aldus de Deense geletruidrager. Tadej Pogacar zal wellicht op revanche uit zijn, nadat een demarrage op de slotklim gisteren afgeremd werd door twee motards. “De motoren reden inderdaad te dicht gisteren”, geeft Vingegaard toe. “Maar door de fans die te dicht stonden geraakten zij niet weg. Ik roep gewoon op aan de fans om wat meer aan de zijkanten te blijven en ons te laten koersen.” De laatste cols zijn er enkele die Vingegaard goed kent en hem zouden moeten liggen. “Ik ken het parcours redelijk goed uit het verleden en vind de cols leuk.” Maar of dat ook een voordeel is? “Nee, want de rest kent het hier ook goed hoor (lacht).”

Wout van Aert: “Meegaan in de vroege vlucht zou wel interessant zijn”

“Meegaan in de vroege vlucht zou wel interessant zijn”, aldus de onvermoeibare Wout van Aert. “Maar dat hangt niet enkel van mij af. Ik moet natuurlijk toegelaten worden om mee te trekken in de vlucht, maar we zullen zien wat er mogelijk is.” En dat na gisteren, toen Wout van Aert zich weer volledig leegreed in dienst van kopman Vingegaard. “Ik voel me zeker goed. Als ik net zoals gisteren m’n dagen kan uitkiezen, dan gaat het bergop ook gewoon heel goed.”

UAE Team Emirates: “Verwachten zelfde tactiek van Jumbo als gisteren”

Voor de start Les Gets les Portes du Soleil werd gevraagd naar de verwachtingen van Mauro Gianetti, de ploegleider van Tadej Pogacar bij UAE Team Emirates. “We verwachten dat Jumbo min of meer dezelfde tactiek zal toepassen als gisteren”, aldus de Italiaan. Hij verwacht dus dat de Nederlandse formatie UAE zal proberen versmachten. “Het zal opnieuw een gevecht op het scherpst van de snee worden. Tadej is in mijn ogen de betere, maar Vingegaard klampt heel goed aan.”

Jasper Philipsen: “Focussen op vlakke ritten van volgende week”

“De Alpen bevallen me voorlopig vrij goed, maar er wordt wel heel hard gereden. Gisteren zijn we wel vrij comfortabel door de bergen gereden, met een goed tempo. We hadden nog zes minuten over op de tijdslimiet. Vandaag wordt het ook weer kwestie van de juiste groep en tempo te vinden. Dat is het enige doel vandaag, we moeten niet bezig zijn met die tussensprint vandaag. Gewoon op tijd binnenkomen en dan vol focussen op de vlakke ritten van volgende week.”

Maxim Van Gils: “Vandaag gewoon proberen binnenkomen”

“Ik heb een grote schaafwonde aan de bil na die grote val van gisteren die me wat irriteert en voor de rest voel ik me heel stijf aan m’n rug, schouders en bekken. Mijn lichaam was door de klap volledig uit de haak en dan was het moeilijk om te trappen. Vandaag wordt dus gewoon overleven en binnenkomen om morgen op de rustdag te recupereren en de laatste week voor te bereiden.