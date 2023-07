Geen vijfde ritzege voor Charlotte Kool straks in Baloise Ladies Tour: Nederlandse is ziek

Charlotte Kool kan zondag niet proberen haar vijfde etappezege van deze Baloise Ladies Tour te behalen. De 24-jarige renster van DSM-Firmenich is in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden en start daardoor niet in de slotrit, met start en finish in Deinze.

Kool won zaterdag nog het eerste deel van de derde etappe. In het tweede deel, een tijdrit over 17,1 kilometer, was de Nederlandse echter veel minder snel dan Lucinda Brand. Daardoor verloor Kool de leiderstrui aan haar landgenote.

Die tijdrit was de enige rit in de Baloise Ladies Tour die Kool niet won, alle vier andere keren mocht de Nederlandse zegevieren. Maar die vijfde komt er dus niet, want Kool werd vannacht ziek. Zo mist ze de vlakke slotrit van 121 km in en rond Deinze.