Dit is het hoofdgerecht van een copieus driegangenmenu die vrijdag met Le Grand Colombier in de Jura begon. Het is simpel: Pogacar moét dat zwakke moment van Vingegaard uitbuiten. Maar ook omgekeerd. Wie trekt als leider de tweede en laatste rustdag van maandag in? Dat is de hamvraag. Volg het hier live.