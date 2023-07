Luikse rolstoelatleet Maxime Carabin verovert nu ook op 100 meter zijn tweede wereldtitel

Rolstoelatleet Maxime Carabin heeft zondag op het WK para-atletiek in Parijs zijn tweede gouden medaille gewonnen. In de klasse T52 was hij de beste in de 100 meter. Donderdag won de 22-jarige Luikenaar ook al de wereldtitel op de 400 meter, met een nieuw wereldrecord als bonus.

Carabin haalde het zondag in het Stade Charléty in 16.90 voor de Zwitser Fabian Blum (tweede in 17.98) en de Mexicaan Leonardo De Jesus Perez (derde in 18.02).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik ben enorm tevreden, want we kwamen voor de dubbel en hebben het gedaan”, reageert Carabin. “Over de reeksen van gisteren (waarin hij 17.29 klokte, red) was ik teleurgesteld, maar vandaag gaf ik alles en ik was beter voorbereid. Ik focuste mij na gisteren meer op mijn start, ook tijdens de opwarming. Van bij het begin van de wedstrijd kon ik goed versnellen. De start is mijn zwakke punt, dus het geeft voldoening dat mijn werk loonde. Het resultaat is er nu.”

Paralympisch kampioen Peter Genyn en Roger Habsch plaatsten zich op zondagvoormiddag voor de finale van de 100 meter in de klasse T51, nadat ze beiden hun reeks wonnen. Habsch deed dat in een nieuw kampioenschapsrecord met 19.96 (+0.1m/s).

“Ik deed vanmorgen wat nodig was door mijn reeks te winnen en Toni Piispanen te kloppen. Vanavond telt enkel de plaats”, zegt Genyn. De finale begint om 20u27.