Zware aardbeving met magnitude van 7,2 doet Alaska opschrikken

In de noordelijkste Amerikaanse staat Alaska heeft zondagochtend een zware aardbeving plaatsgevonden. Volgens het Amerikaanse geologische instituut USGS had de schok een magnitude van 7,2. Initieel was sprake van een zwaardere beving van 7,4.

De beving deed zich voor om 8.48 uur Belgische tijd (zaterdagavond 22.48 uur lokale tijd). Het epicentrum lag op zowat 90 kilometer ten zuidwesten van het dorp Sand Point op het eiland Popof, nabij het Alaska-schiereiland in het westen van de staat.

Het nationale tsunamiwaarschuwingscentrum vaardigde nadien een alarm uit voor het zuiden van Alaska en het schiereiland. Volgens de lokale krant Anchorage Daily News was dat alarm van toepassing voor een breed gebied, met een deel van de eilandengroep Aleoeten tot aan de monding van de zeearm Cook Inlet. Maar al vrij snel werd een en ander lager ingeschaald. Het tsunamialarm werd afgezwakt naar een waakzaamheidsadvies. Voor de kuststroken van Amerika en Canada aan de Stille Oceaan, is er geen gevaar.

Alaska maakt deel uit van de ‘Ring of Fire’, de actieve seismische zone rondom de hele Stille Oceaan. De krachtigste aardbeving ooit in Noord-Amerika, vond in maart 1964 plaats in Alaska. Het ging om een beving met magnitude 9,2 die de hoofdstad Anchorage verwoestte en een tsunami veroorzaakte die reikte tot aan de Amerikaanse Westkust en Hawaï. De aardbeving eiste meer dan 250 levens.