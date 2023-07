Toms (40) vrouw begon een affaire met zijn ‘verzorger’ en vernederde hem: “Het deed enorm veel pijn hoe ik verraden en bedrogen werd”

Een Britse vrouw en haar partner zijn veroordeeld tot celstraffen van 11 jaar omdat ze een zwaar gehandicapte man, waarmee de vrouw getrouwd was, jarenlang mishandeld hadden. Ze gaven hem amper eten of drank, lieten hem 90 procent van de tijd in zijn bed liggen en vernederden hem.

Hij had een mooi leven voor hij zijn echtgenote Sarah (49) leerde kennen, zo getuigde Tom Somerset-How (40) uit het Engelse West Sussex de voorbije dagen in de rechtbank. “Ik had een carrière, ging naar de bioscoop en op café en had vrienden”, zegt de man, die door hersenverlamming aan een elektrische rolstoel gekluisterd, zo goed als blind en zwaar zorgbehoevend is.

Ook met zijn echtgenote was hij aanvankelijk heel gelukkig, zei hij nog, maar dat veranderde volgens hem allemaal toen George Webb (40) in hun leven kwam. De man kwam bij hen inwonen om de klok rond voor Somerset-How te zorgen, maar van enige zorg was geen sprake. Wel integendeel: Sarah en George kregen een affaire en lieten Tom 90 procent van de tijd in zijn bed liggen en lieten hem maar één keer per week een douche toe. Bijna een jaar lang kon hij zijn tanden niet poetsen.

Slaaf

Het is maar een deel van de gruwel die de voorbije dagen in een Britse rechtbank werd blootgelegd. De rechter had dan ook geen enkele twijfel om hen tot gevangenisstraffen van 11 jaar te veroordelen. “Jullie behandelden hem als een koe die gemolken moest worden”, klonk het, “maar dan zelfs zonder het respect dat een dier op een boerderij krijgt”. “Tom was essentieel voor jullie om te sparen en om de muziekstudio van George Webb te bouwen. Hij gaf jullie onderdak en George Webb een job. Hij werd gewoon vernederd. Hij werd in bed gelaten met de gordijnen toe, kreeg niet genoeg eten en drank en lag in zijn uitwerpselen en urine.”

Eerst besefte hij niet wat hem overkwam, zei Tom. “Toen het doordrong wat van mijn leven geworden was, wilde ik er een einde aan maken. Maar zelfs dat lukte niet. Het deed enorm veel pijn hoe ik verraden en bedrogen werd. Ik denk niet dat ik ooit nog iemand kan vertrouwen. Soms ga ik mijn kamer in en schreeuw ik tot mijn stem het begeeft. Ik kan zelfs niet meer huilen, al mijn tranen zijn op.”

Zorginstelling

Tom slaagde erin om aan de alarmbel te trekken door familieleden, van wie hij compleet vervreemd was door de twee, op de hoogte te brengen. Een reddingsoperatie werd vervolgens opgezet door de politie en sociale diensten. Nu woont hij in een zorginstelling, waar hij naar eigen zeggen wel met respect behandeld wordt.