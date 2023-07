Kind van zes overleden in Duitsland na val vanop acht meter uit raam

Een jongen van zes jaar is zaterdagavond overleden na een val uit een raam in de Noord-Duitse stad Hamburg. Het kind viel meer dan acht meter diep, zo meldt de brandweer zondag.

Het drama speelde zich af in stadsdeel Harburg. Een spoedarts kwam nog ter plaatse, maar het kindje stierf een uur na de val in een ambulance. De jongen was uit het raam op de derde verdieping gevallen.

De politie startte een onderzoek, maar de speurders gaan uit van een tragisch ongeval zonder betrokkenheid van derden.

Het ongeval vond rond 20.35 uur plaats in een woning, vlak bij een Turks restaurant. De restaurantgasten waren getuige van de val. De reddingsdiensten moesten zich na de val over de vader bekommeren. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De moeder bevond zich in de stad Bielefeld. Zij werd telefonisch verwittigd.