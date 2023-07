Klaar voor het grote podium? Sterke Toumani Camara sluit de NBA Summer League af met winst en een double-double

Ook in zijn laatste match in de NBA Summer League wist onze landgenoot Toumani Camara (23) te overtuigen. Met zijn team Phoenix Suns won Camara met 102-79 overtuigend van Memphis Grizzlies. Camara was goed voor een double-double.

Een laatste match in de NBA Summer League, een laatste kans om zich nog eens te bewijzen. En dat deed onze landgenoot Toumani Camara opnieuw. In de overwinning van zijn team op Memphis (102-79) was Camara goed voor 20 punten, 10 rebounds en 2 assists in iets meer dan 23 speelminuten. De speler uit Brussel had wat moeite met schieten (4 op 11 (36%) en 1 op 4 driepunters(25%)), maar hij incasseerde ook een aantal overtredingen.

Terwijl de Suns Sin City verlaten met een record van 2 overwinningen en 3 nederlagen, was Toumani Camara gemiddeld goed voor 16,3 punten, 7 rebounds en 2 assists in 4 wedstrijden. In de Verenigde Staten zijn ze alvast tevreden over Camara’s Summer League. Ze noemen hem zelfs ‘de steal van de NBA Draft’. De Belg werd in juni namelijk pas als 52e gedraft, maar deed het tijdens deze Summer League beter dan veel spelers die voor hem werden opgesteld.

De Summer League is een toernooi waaraan de topspelers van de NBA niet meedoen. Dat is bedoeld om debutanten die gedraft werden hun eerste ervaring met hun team te laten opdoen en ook om minder bekende spelers de kans te geven om uit te blinken in een poging een contract in de wacht te slepen. Het NBA-seizoen begint in oktober 2023. Of Camara dan ook zijn echte NBA-debuut maakt valt nog af te wachten, maar zijn Summer League was alvast veelbelovend.