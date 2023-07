Dario Gjergja neemt 24 spelers op in voorselectie Belgian Lions voor preolympisch kwalificatietoernooi

Dario Gjergja, bondscoach van de Belgian Lions, roept 24 spelers op in een voorselectie voor het preolympisch kwalificatietoernooi van volgende maand in het Turkse Istanboel.

België speelt half augustus tegen Kroatië, Nederland en Zweden. Alleen de winnaar van dat toernooi stoot door naar het olympisch kwalificatietoernooi, waar een ticket voor Parijs kan worden verdiend.

“We hebben beslist de lijn van de laatste window in februari door te trekken en opnieuw volop de kans te geven aan onze jongere talenten”, zegt Gjergja. “We willen de komende twee jaar inzetten op de meest getalenteerde young lions en hen zo de kans geven de volgende stappen in hun ontwikkeling te zetten. Dit is dan ook de reden waarom er zoveel jonge spelers geselecteerd zijn. Op die manier proberen we de generatiewissel zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

Sports manager Jacques Stas vult aan. “We begrijpen hoe belangrijk het is om de nieuwe generatie te integreren. Het is een vitaal aspect aan de toekomstsuccessen van de Lions. De meer ervaren spelers zullen het op zich nemen om de jongeren te begeleiden en het goeie voorbeeld te tonen. De recente goeie resultaten van de U20 Lions zijn alvast erg hoopgevend voor de toekomst.”

De selectie:

Ismael Bako, Vrenz Bleijenbergh, Servaas Buysschaert, Simon Buysse, Thijs De Ridder, Leander Dedroog, Pierre-Antoine Gillet, Archange Izaw Bolavie, Tim Lambrecht, Elias Lasisi, Manu Lecomte, Siebe Ledegen, Marlon Makwa, Joppe Mennes, Nathan Missia-Dio, Ajay Mitchell, Retin Obasohan, Mattias Palinckx, Xander Pintelon, Milan Samardzic, Loïc Schwartz, Niels Van Den Eynde, Thibault Vanderhaegen, Hans Vanwijn