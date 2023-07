Vlammen slaan uit het dak in werkhuis in Grote-Brogel: bewoner naar ziekenhuis

De brandweer van de HVZ Noord-Limburg is zondag rond 8.30 uur opgeroepen voor een brand in de Lobroekstraat in Grote-Brogel. De vlammen sloegen al uit het dak. De brand is onder controle maar het nablussen zal nog geruime tijd in beslag nemen.

Rond half negen was het beginnen branden in een tot werkhuis omgebouwde stal achter een huis in de Lobroekstraat in Grote-Brogel te Peer. Binnen bevond zich heel wat brandbaar materiaal, stelde brandweerofficier François Maes. Zo waren de wanden bekleed met hout. Ook stonden binnen twee voertuigen en heel wat machinerie. “Dat is allemaal beginnen branden. De vlammen sloegen door naar het dak en verspreidde zich onder de zonnepanelen.”

Waarschijnlijk is de oorzaak een ongeluk. De bewoner was slijpwerken aan het uitvoeren in het werkhuis. Hij probeerde nog om het vuur zelf te blussen. De man ademde hierbij rook in en werd voor medische controle naar het ziekenhuis gebracht.

© GVB