Patro-kapitein Wouter Corstjens (ex-Westerlo) afgevoerd naar ziekenhuis na zware botsing met het hoofd, wedstrijd vroegtijdig gestaakt

In minuut 78 botsten Patro-speler Wouter Corstjens en OHL-speler Emmanuel Toku in een onschuldig kopbalduel zwaar met het hoofd, waarbij kapitein Corstjens prompt het bewustzijn verloor.

Patro-clubarts Karolien Lenssen zag dadelijk de ernst in en vroeg meteen om ambulance en MUG op te roepen. Scheidsrechter Laurent Willems erkende ook de situatie en besloot dan terecht om in minuut 81 de wedstrijd af te fluiten. Volgens kine Bart Reisz duurde het minuten eer Corstjens terug bij bewustzijn was waarna hij gelukkig ook meteen kon praten. Exact 20 minuten na de crash arriveerden ambulance en MUG op het veld. Corstjens kreeg er eerst nog tien minuten zorgen toegediend om dan naar het ziekenhuis in Maaseik vervoerd te worden, daarbij vergezeld door ondermeer clubarts Lenssen en coach Stijn Stijnen. Emmanuel Toko kon enkele minuten na de botsing al zelfstandig terug recht staan en kreeg een zakje ijs op het hoofd gelegd om dan aan de zijkant te bekomen. Hij werd (voorlopig) niet naar het ziekenhuis gestuurd.

© Bart Borgerhoff

Namiddag volgde dan het geruststellende bericht dat Wouter Corstjens (36) na verder grondig onderzoek het ziekenhuis mocht verlaten. “Er werd geen breuk en verder ook niks ernstigs vastgesteld. Hij liep dus wel een hersenschudding op en had door de slag dus even het bewustzijn verloren. Op het eerste gezicht zijn er dus geen ernstige letsels. We zullen nu zien hoe hij de komende weken hierop zal reageren,” aldus nog Bart Reisz, hoofd van Patro’s medische staf.