Vandaag op Wimbledon: maken Elise Mertens en partner het dit jaar wel af en wint nummer 1 Alcaraz zijn eerste Wimbledon?

We zijn aan de allerlaatste dag van Wimbledon beland en het beste is opgespaard voor het einde. Om 15.00 uur krijgen we de droomfinale tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, daarna speelt onze landgenote Elise Mertens haar derde dubbelfinale op rij in Wimbledon.

15.00 uur: Voor het derde jaar op rij Djokovic of de eerste voor Alcaraz: wie wint de droomfinale?

Elke tennisliefhebber verlangt al tot de klok van 15.00 uur. Dan staat de droomfinale bij de mannen op Wimbledon op het programma. Het nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, neemt het op tegen het nummer 2, Novak Djokovic.

Voor Djokovic is het al zijn negende finale op de All England Club. De statistieken zijn hem in ieder geval gunstig. De Serviër verloor slechts één van zijn vorige acht Wimbledon-finales. Dat was in 2013, toen hij de duimen moest leggen voor Andy Murray. Nog een statistiek in het voordeel van Djokovic: de laatste keer dat hij een partij verloor op Wimbledon was in 2017, toen hij in de kwartfinale noodgedwongen moest opgeven.

Djokovic. — © AFP

Zijn statistieken zijn dus indrukwekkend, maar toch is het geen vrijgeleide voor Novak Djokovic om straks zijn achtste zege op Wimbledon te pakken, want zijn tegenstander is allerminst een doetje. Op zijn twintigste is de Spanjaard al het nummer 1 van de wereld, vanmiddag staat hij voor het eerst in de finale van Wimbledon. Alcaraz verloor in 2021 in de tweede ronde op Wimbledon van Danil Medvedev en speelde toen zijn tweede partij ooit op gras. Twee jaar later staat hij plots heel dicht bij eindwinst.

Hoe dan ook wordt het een droomfinale om duimen en vingers bij af te likken.

17.00 uur: Maken Elise Mertens en partner het dit jaar wel weer af?

Na de droomfinale bij de mannen kijken wij toch ook vooral uit naar wat Elise Mertens kan klaarspelen. Zij sluit Wimbledon af samen met haar dubbelpartner Storm Hunter. Mertens voor het derde jaar op rij in de dubbelfinale op Wimbledon.

In 2021 won Mertens de dubbelfinale, vorig jaar ging ze onderuit. Mertens is de nummer acht van de wereld in het dubbelspel, Hunter staat zevende. Het duo speelt om de titel tegen de Taiwanese Su-Wu Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova, een te pakken duo.