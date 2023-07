Jongeman (20) in levensgevaar nadat hij in de problemen komt in zee: “Vrienden probeerden hem nog te redden”

Een twintigjarige jongeman is zaterdagavond door de hulpdiensten uit het water gehaald aan de Westelijke Strekdam in Oostende. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Enkele vrienden probeerden het slachtoffer eerst nog zelf te redden en raakten daarbij lichtgewond. “Er mocht daar al heel de dag niet gezwommen worden”, zegt hoofdredder Levy Meyer.

Het slachtoffer ging rond 19.30 uur samen met enkele vrienden het water in ter hoogte van de Westelijke Strekdam. Hij raakte in moeilijkheden waarop zijn vrienden hem tevergeefs uit het water probeerden te redden. “Ze raakten daarbij lichtgewond”, zegt woordvoerder An Berger van de scheepvaartpolitie. “Uiteindelijk waren het de hulpdiensten die het slachtoffer uit het water haalden. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.”

Op het moment van het incident was er geen toezicht meer door de reddingsdienst. “Onze mensen stoppen nu eenmaal om 18.30 uur”, zegt hoofdredder Levy Meyer. “Dat is overal zo aan de kust. Maar op die plaats mocht al heel de dag niet gezwommen worden. Heel de dag hing de rode vlag uit. Er stond immers een felle wind en de stroming sleurde je mee de zee in. Dat zorgde voor een heel gevaarlijke situatie. Het is sowieso onverstandig om buiten de bewaakte uren in zee te zwemmen.”