Al 33 doden door noodweer in Zuid-Korea, ook in Japan eist onweer slachtoffer

Na de zware regenval en overstromingen van de voorbije dagen in Zuid-Korea is het dodental opgelopen tot 33. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag bekend. Tien mensen zijn nog vermist. Ook in Japan is door het noodweer iemand overleden.

In Zuid-Korea werden zondag zeven lijken gevonden in een ondergelopen tunnel in Osong, nabij de stad Cheongju in de centrale provincie Chungcheongbuk-do. Een vijftiental auto’s zit vast in de 430 meter lange tunnel. Reddingswerkers zijn nog actief op zoek naar mensen die er vastzitten. Volgens persbureau Yonhap raakte de tunnel zaterdagochtend overstroomd na een plotse stortvloed.

Eerder had het ministerie van Binnenlandse Zaken al 26 doden bevestigd, terwijl nog tien mensen vermist zijn. De meesten van hen - zeventien doden en negen vermisten - komen uit de provincie Gyeongsangbuk-do.

De stortregens hebben al verscheidene aardverschuivingen en stroomonderbrekingen veroorzaakt. Meer dan 7.000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Ook de komende dagen voorspelt het Zuid-Koreaanse weerbureau nog hevige regen in grote delen van het land, dat momenteel te maken heeft met het regenseizoen.

Dode in Japan

Een man is overleden en meer dan 2.000 mensen zijn geëvacueerd toen zware regenval in het weekend de prefectuur Akita in het noordoosten van Japan teisterde. Dat melden de lokale autoriteiten zondag. De man werd rond 7 uur gevonden in een ondergelopen auto in Gojome en zijn dood werd later bevestigd, zeiden reddingswerkers. Rond 10 uur verbleven ongeveer 2.100 mensen in 77 evacuatiecentra in de stad Akita.

De Ground Self-Defense Force werd opgeroepen om hulp te bieden nadat aardverschuivingen de watertoevoer in sommige gebieden hadden belemmerd. Het Japanse meteorologisch agentschap riep op tot waakzaamheid en waarschuwde voor aardverschuivingen, stijgende rivierniveaus en overstromingen in de regio.