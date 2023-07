Twitter is helft van advertentie-inkomsten kwijt sinds overname door Elon Musk

“We hebben nog altijd een negatieve kasstroom, door een daling van de advertentie-inkomsten met 50 procent, in combinatie met een zware schuldenlast”, zei Musk in een antwoord op een Twitter-gebruiker. “We moeten een positieve kasstroom bereiken voor we de luxe hebben om andere dingen te doen.”

Musk nam Twitter in oktober voor 44 miljard dollar over. Hij zei dat hij van de microblogsite “een bastion van vrije meningsuiting” wilde maken. Zo maakte hij komaf met het levenslang verbannen van bepaalde personen op Twitter. Hij voerde ook verscheidene grote veranderingen door, zoals het blokkeren van tweets voor mensen zonder account en limieten op het aantal berichten dat gebruikers kunnen lezen.

De ingrepen baren adverteerders zorgen. Veel van hen beslisten daarom om, al dan niet tijdelijk, geen reclame meer te maken via Twitter. Het verlies aan advertentiekosten is een zware klap voor de sociaalnetwerksite: zowat 90 procent van de inkomsten van het platform kwamen van reclame. Intussen lanceerde Twitter wel al de betalende dienst Twitter Blue.