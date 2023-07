Schat aan ervaring met oorlog, leidinggeven en onderdrukken: de man die Poetin als nieuwe Wagner-baas wil

Weg met Jevgeni Prigozjin, in met Andrej Troshev. Na de Wagner-opstand van vorige maand probeert Vladimir Poetin een machtswissel door te voeren bij de huurlingenmilitie. Voorlopig boekte de Russische president geen succes, maar intussen rijst wel de vraag: wie is die Andrej Troshev precies?

In een ietwat verrassende bekentenis gaf Poetin eerder deze week toe dat hij kort na de mislukte Wagner-opstand van vorige maand had samengezeten met Jevgeni Prigozjin en enkele andere commandanten van de privémilitie.

Tijdens die onderhandeling zou Poetin de aanwezigen de optie hebben aangeboden waarbij de Wagner-huurlingen ook na hun muiterij in Oekraïne konden blijven. Weliswaar niet langer onder het bevel van Prigozjin, maar onder dat van slagveldcommandant Andrej Troshev. “Ze zouden zich allemaal op één plek kunnen verzamelen en kunnen blijven dienen”, aldus Poetin in de Russische krant Kommersant. “Voor de huurlingen zou er niets veranderen. Ze zouden worden geleid door dezelfde persoon die al de hele tijd hun eigenlijke bevelhebber was.”

(lees verder onder de foto)

Vladimir Poetin heeft - vooralsnog tevergeefs - geprobeerd om Jevgeni Prigozjin (rechts) aan de kant te schuiven als Wagner-baas.

Hoewel het aanbod - volgens Poetin - enige steun kreeg van de aanwezige Wagner-commandanten, wimpelde Prigozjin het af. “Veel van hen knikten met hun hoofd toen ik het voorstel opperde”, aldus de Russische president. “Maar Prigzojin, die tegenover hen zat en hun reactie niet zag, zei: nee, de jongens zullen het niet eens zijn met die beslissing.”

“Grijs haar”

Ondertussen blijft het Kremlin wel pogingen ondernemen om Prigozjin in diskrediet te brengen en zullen er allicht nog pogingen ondernomen worden om Troshev als Wagner-baas te installeren.

De 70-jarige Troshev is naast gepensioneerd kolonel ook een van de oprichters van de Wagner Group, waar hij momenteel uitvoerend directeur en een van de hoogste bevelhebbers op het slagveld is, zo blijkt uit sanctiedocumenten van de Europese Unie.

Troshev, bijgenaamd “Sedoy” ofwel “Grijs haar”, was eerder ook al stafchef van de operaties van Wagner in Syrië, ter ondersteuning van het regime van president Bashar al-Assad. “Hij was vooral betrokken bij het gebied van Deir ez-Zor”, zo staat nog in de documenten te lezen. “Als zodanig leverde hij een cruciale bijdrage aan de oorlogsinspanningen van Assad en hielp hij mee de Syrische bevolking te onderdrukken.”

Daarnaast is “Grijs haar” ook een veteraan van de oorlogen in Tsjetsjenië en Afghanistan en is hij voormalig medewerker van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor zijn periode in Afghanistan ontving hij twee onderscheidingen voor “uitzonderlijke dienst”. In 2016 werd Troshev daarvoor nog uitgenodigd in het Kremlin.

Lot van Prigozjin

Ondertussen blijft het lot van Jevgeni Prigozjin onduidelijk. De (huidige?) Wagner-baas was na de opstand naar Wit-Rusland gereisd als onderdeel van een deal die door bemiddeling van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko tot stand was gekomen. Intussen zou Prigozjin echter naar Rusland zijn teruggekeerd, maar het is al van 2 juni geleden dat hij nog in het openbaar werd gezien.