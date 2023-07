Jolien Vermeylen eindigt 9e op WK Super Sprint, Marten Van Riel 12e en Jelle Geens 29e op World Triathlon Series

Jolien Vermeylen heeft zich zaterdagavond in het Duitse Hamburg tot beste Belgische atleet gekroond met een negende plaats in de derde en laatste reeks van de vrouwenfinale op het WK Super Sprint Triathlon, tijdens de vijfde manche van de World Series. Marten Van Riel werd in deze afvallingsrace twaalfde bij de mannen, terwijl Jelle Geens als 29e eindigde.

De deelnemers moesten 300 meter zwemmen, 7,5 kilometer fietsen en 1,7 kilometer lopen. Vermeylen werd zeventiende in haar kwalificatiewedstrijd op vrijdag en moest zich via de herkansingen - die ze won - bij de 30 finalisten scharen. In de finale, waar na elke reeks de laatste tien deelnemers afvielen, stootte ze door tot derde en laatste reeks waar de wereldtitel op het spel staat. Ze eindigde uiteindelijk als negende 33 seconden achter de Française Cassandre Beaugrand, de nieuwe wereldkampioene Super Sprint. De Britse Beth Potter en de Duitse Laura Lindemann maakten het podium vol.

Bij de mannen ging de wereldtitel over dezelfde afstanden naar de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde, die twee seconden sneller was dan de Portugees Vasco Vilaca en de Brit Alex Yee. Marten Van Riel en Jelle Geens, die vrijdag zonder problemen door de kwalificatieronde kwamen, eindigden respectievelijk als twaalfde en 29e. Van Riel miste de finale door twaalfde te worden, slechts twee seconden buiten de top 10, in de tweede reeks manche van zaterdag. Geens werd uitgeschakeld na een 29e plaats in de eerste finalereeks.