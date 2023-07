TDT-Unibet wordt volgend jaar ProTeam: “Onze droom is om de grootste koersen ter wereld te rijden

Bij manier van spreken zijn de oprichters van dit team, Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester maar één stap verwijderd van een wild card in de Tour. “Onze droom is om de grootste koersen ter wereld te rijden, komt meteen al wat dichterbij. We zijn druk bezig om de organisatie van de ploeg uit te breiden.” Volgens Van der Wiel gaan ze dat “professioneel met een knipoog” doen.

Het verhaal van Bas Tietema begint vier jaar geleden toen de drie musketiers samen een Youtube-kanaal startten. Op een heel aparte manier maakten ze audiovisueel verslag van de Tour de France. Speels vloggend, de jeugd aansprekend. Dat resulteerde sinds 1 januari van dit jaar in het opstarten van TDT-Unibet waarin Bas Tietema als renner . “We zitten opnieuw in de Tour om op onze manier verslag uit te brengen van de Tour. Maar het blijft het doel om dat ooit vanuit de eigen ploeg te doen, met content rond het eigen team. Unibet maakt het als hoofdsponsor mogelijk om in korte tijd reuzenstappen te zetten.” Neil Banbury, de interim cco van Kindred (de moederorganisatie van Unibet) is trots op de unieke samenwerking met Tour de Tietema. “Dat ze zich nu op internationaal topniveau al gaan mengen, is fantastisch. Ook al is dat pas een begin. Zowel wij als zij zijn ambities. Ineens is Parijs nu al een stuk minder ver.” Al zal de eerste opdracht de volgende jaren zijn om UCI-punten te verzamelen.

Dit jaar op continentaal niveau was de allereerste zege die van Martijn Budding in de Slag om Woensdrecht. Onze landgenoot Yentl Vandevelde won een etappe in de ZLM Tour. Dit jaar rijden er met bovengenoemde, Jordi Bouts, Davide Bomboi en Abram Stockman vier Belgen bij TDT-Unibet Cycling Team.