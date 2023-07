NBA-icoon Stephen Curry gaat uit zijn dak nadat hij een hole-in-one scoort: “Buiten adem voor de rest van de dag”

Niet alleen in het basketbal is Stephen Curry een fenomenale speler, ook in het golf laat hij zijn balgevoel aan de buitenwereld zien. Tijdens het American Century Championship sloeg hij een haarfijne hole-in-one. Om dat te vieren liep hij het hele golfterrein af. Geweldige beelden.

“Dit was nog maar mijn tweede ace”, reageerde Curry. “Maar om het op deze afstand te doen (138 meter, red.) is echt ongelooflijk. Ik zal nog de rest van de dag buiten adem zijn na mijn spurt, want dit terrein is toch iets groter dan een basketbalveld. Maar het is voor een goede reden.”

De beelden:

