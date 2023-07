“Vrij winderig maar op de meeste plaatsen droog”

Vandaag waait er eerst een vrij krachtige zuidwestenwind door Limburg. In de loop van de namiddag en vooral avond wordt het langzaam maar zeker rustiger.

De temperatuur bereikt een piek rond 23°C. Namiddag zijn de wolken een hele poos in de meerderheid maar de kans op buien is klein. In de loop van de avond worden de opklaringen breed.

De nacht naar zondag verloopt droog bij temperatuur terugvallend naar een graad of 15.

