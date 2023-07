In Hamton, in de Amerikaanse staat Georgia, zijn zaterdagochtend (lokale tijd) vier personen om het leven gekomen bij een schietpartij. De verdachte is nog op de vlucht.

De noodoproep kwam binnen rond 10.45 uur. Het is onduidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij was. Ook hoeveel schutters er waren, is niet duidelijk. Volgens de politie is een verdachte op de vlucht.