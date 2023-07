Nieuwe wending in 40 jaar oude verdwijningszaak van tienermeisje in Vaticaanstad

Een opmerkelijke nieuwe wending in de 40 jaar oude verdwijningszaak van de toen 15-jarige Emanuela Orlandi in Vaticaanstad. Een nieuw onderzoeksrapport duidt een intussen overleden nonkel van het meisje aan als verdachte, maar haar broer ontkent dat.

De maffia? Internationale terroristen? De top van de Katholieke Kerk? Sinds de toen 15-jarige Emanuele Orlandi op 22 juni 1983 spoorloos verdween, hebben de gekste theorieën de ronde al gedaan. De dochter van een prominent medewerker van het Vaticaan kwam die avond terug van haar fluitles in Rome, maar kwam nooit thuis in Vaticaanstad aan. Alle onderzoeken naar de verdwijning leverden niets op, tot wanhoop van haar familie.

In januari van dit jaar kondigde Alessandro Didi, de officier van justitie van het Vaticaan, nog een nieuw onderzoek naar de verdwijning aan. Het rapport van zijn onderzoek werd in juni overhandigd aan openbaar aanklagers in Rome, en op basis daarvan zond de Italiaanse nieuwszender La7 afgelopen week een documentaire uit. De conclusie daarvan? Een overleden nonkel van het meisje stond centraal in haar verdwijning.

Op vakantie

Pietro Orlandi, de broer van het verdwenen meisje, heeft nu op een persconferentie afgedaan als onzin. Hij meent dat het Vaticaan haar verdwijning in de schoenen van haar familie probeert te schuiven, en noemt dat onterecht. “Mijn hoop om verder te geraken dankzij dit onderzoek is vervlogen”, zei hij. “Trouwens: mijn nonkel was op 200 kilometer van Rome op vakantie die avond. Mijn vader heeft hem gebeld en hij is daarna pas naar Rome gekomen. Dat weet de openbaar aanklager heel goed, want dat is al 40 jaar bekend. Dit is schandalig.”

Ook de zus van Emanuela zei op de persconferentie dat haar nonkel er niets mee te maken. “Voor ons is dat uitgesloten.” De advocate van de familie, Laura Sgro, voegde eraan toe dat de autoriteiten in hun onderzoek de nonkel ook al hadden uitgesloten. “Dat heeft begin jaren 1980 ook nergens toe geleid. Ik hoop dat die piste niet de enige is in het nieuwe onderzoeksrapport.”

Het Vaticaan reageerde op de documentaire bij monde van een woordvoerder, die zei dat het “de wens van de familie deelt om de waarheid te kennen”.

© AFP