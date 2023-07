VIDEO. Verbroederen met de thuisaanhang: Benoît Cosnefroy denkt even niet aan koersen en viert uitbundig op slotklim

De veertiende rit leidde de Tourkaravaan over de Col de Joux Plane richting Morzine. Voor Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre (beiden AG2R-Citroën) eens zo speciaal omdat ze door hun thuisregio fietsten. Cosnefroy is namelijk woonachtig in La Motte-Servolex in Savoie, Paret-Peintre is geboren in startplaats Annemasse. Dat feit werd door die eerste uitdrukkelijk gevierd op de slotklim. De Fransman stapte van de fiets, dronk een glas en vierde uitdrukkelijk met de aanwezige fans.