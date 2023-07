Jonge Belgian Lions verliezen halve finale op EK U20 tegen Israël en treffen Griekenland om het brons

De Belgische mannenploeg heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale op het EK basket U20 in Heraklion op het Griekse eiland Kreta. De jonge Belgian Lions verloren in de halve finales tegen Israël met 46-67 (rust: 25-31).

De jonge Belgen moesten tegen de Israëliërs, die ze in de groepsfase reeds klopten, na het eerste kwart (14-19) achtervolgen en kregen de kloof niet dichter in het tweede kwart (11-12). In het derde kwart (8-23) gaven ze de wedstrijd helemaal uit handen, voor een gelijkopgaand slotkwart (13-13).

Xander Pintelon kwam bij België tot elf punten. Speerpunt Thijs De Ridder, die afgelopen woensdag zijn toptransfer versierde van de Antwerp Giants naar de Spaanse eersteklasser Bilbao, stond maar enkele minuten op het veld en moest de strijd snel staken met wat leek op een handblessure.

Na zeges tegen Italië (72-64) en Israël (70-54) maar een nederlaag tegen Turkije (67-70) sloten de Belgen van bondscoach Steve Ibens de groepsfase af op de tweede plaats. Alle landen stootten door naar de achtste finales, waarin de jonge Belgen Estland over de knie legden (80-65). Nadien versloegen ze na een knappe comeback in de kwartfinales Litouwen (77-71).

In de andere halve finale, die later zaterdag volgde, nam Frankrijk vlot de maat van Griekenland (98-51). De finale en de wedstrijd om de derde plaats (waarin België dus Griekenland als verliezer van de tweede halve finale ontmoet) staan zondag op de agenda.