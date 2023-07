Lucinda Brand wint tijdrit Baloise Ladies Tour en neemt leiderstrui meteen over van rittenkaapster Charlotte Kool

Lucinda Brand (Lidl-Trek) heeft zaterdagavond de 17,1 kilometer lange individuele tijdrit van de Baloise Ladies Tour, met start en aankomst in Knokke-Heist, op haar naam gebracht. De 34-jarige Nederlandse klokte af in een tijd van 22:43. De Britse Anna Henderson (Jumbo-Visma) posteerde zich met 22:56 op een tweede plaats. De Deense Emma Norsgaard (Movistar) werd derde in 23:03. Brand neemt de paarse leiderstrui over van haar landgenote Charlotte Kool.

Het was de Nederlandse Sabrina Stultiens (Liv Racing) die, als 8e gestarte renster, als eerste met 24:43 onder de kaap van de 25 minuten dook. Ilaria Sanguineti (Lidl-Trek) keilde haar meteen van de hot seat (24:21). Lang zat de Italiaanse daar ook niet op. De Nederlandse Elise Uijen werkte het 17,1 kilometer lange traject af in een tijd van 24:12. Nog meer Nederlands geweld kwam er daarna aan met Daniek Hengeveld (DSM-firmenich) die binnen kwam na 23:27, maar vooral Thalita de Jong (Liv Racing) die afklokte na 23:18.

De Amerikaanse Emily Ehrlich posteerde haar met 23:52 op een derde plaats in de voorlopige rituitslag maar toen was nog maar de helft van het deelnemersveld aan de slag gegaan. Tweevoudig eindlaureate van de Baloise Ladies Tour, Lisa Klein (Lidl-Trek), moest met 23:19 slechts één seconde toegeven op Thalita de Jong. De top vijf van het algemeen klassement ging daarna op pad. De Zweedse kampioene Jenny Rissveds (Coop) beet haar tanden stuk op de tijd van De Jong en finishte na 23:21. De Britse Anna Henderson (Jumbo-Visma) deed dat in een kanontijd van 22:56. De Deense kampioene Emma Norsgaard (Movistar) liet 23:03 noteren. De Nederlandse Lucinda Brand (Lidl-Trek) verpulverde echter alle tijden met 22:43. Enkel Charlotte Kool moest dan nog aankomen. Zij klokte af in 24:08 en werd daarmee 19e. Brand neemt door haar uitmuntende tijdrit de paarse leiderstrui over van haar landgenote.

Morgen/zondag valt het doek over deze editie van de Baloise Ladies Tour. De rensters werken dan de slotetappe af over een afstand van 121,1 kilometer. Daarin zitten tal van kasseizones inbegrepen. Na afloop van die rit in Deinze kennen we de opvolgster van Ellen van Dijk.