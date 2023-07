Jong Genk opent met zege bij buren van Termien

De amateurs van Termien (3de afdeling B) weerden zich kranig tegen de profs van Jong Genk (1B). Het verschil tussen de twee teams was niet alleen te merken in het aantal reeksen (3), maar ook in aantal spelers (17 tegen 23) en trainingssessies (2 tegen 7). Jong Genk stelde in de tweede helft een volledig nieuw elftal op, terwijl sommige jongens van trainer Dennis Hamers de hele wedstrijd moesten volmaken, ondanks de beperkte voorbereiding.

De bezoekers uit de Challenger Pro League namen meteen het heft in handen. Via combinatievoetbal probeerden de jonge Genkies van trainer Jelle Coen in de zestien van Termien te geraken. Claes en Adedeji-Sternberg zorgden voor de acties en de passes. Yayi Mpie, Da Costa en Abid kregen de kansen. Bij de derde poging van Abid was het prijs. Van dichtbij legde hij de 0-1 voorbij doelman Soudant. En Termien vraagt u zich af? Dat weerde zich defensief goed, probeerde op de counter uit te breken, maar werd goed opgevangen door Racing. Het eerste schot tussen de palen kwam er net voor rust, maar Yakupcebioglu kon Chambaere niet verontrusten.

© Patrick Smets

Na rust verscheen Jong Genk met een nieuw elftal, Termien wisselde op twee posities. Het spelbeeld was hetzelfde als voor rust. De frisse Genkies combineerden, de al wat vermoeide thuisploeg plooide terug. Jong Genk kwam met een gelukje op 0-2. Een voorzet van Nuozzi hobbelde voorbij alles en iedereen aan de tweede paal binnen. Twintig minuten voor tijd drong diezelfde Nuozzi de zestien binnen, maar Vannoppen stak er een been voor. De ref legde de bal op de stip. Touré trapte de 0-3 feilloos tegen de netten. Tien minuten voor tijd vergrootte Caicedo de score. Hij duwde na een hoekschop het leer van dichtbij binnen. Rotundo dikte aan tot 0-5 en tester Pinnock legde de 0-6-eindcijfers vast. Termien kon er geen kans tegenover stellen.

© Patrick Smets

© Patrick Smets