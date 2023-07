Al dat werk voor 1 seconde, Pogacar kraakt (nog) niet onder afmattingsstrategie van Jumbo-Visma: “Geen gat voor in de lucht springen”

De eerste Alpenrit leverde meer spektakel op dan afscheiding. Jumbo-Visma investeerde zwaar met de hele ploeg in etappe 14 naar Morzine, maar uiteindelijk neemt het 1 seconde bonus voor gele trui Jonas Vingegaard mee naar dag twee in de Alpen. “Natuurlijk hoopten we op meer”, klonk het bij het Nederlandse team. Aan de hand van drie vragen, maken we de eindafrekening van een dagje “reclame voor de wielersport”, zoals Jumbo-Visma-ploegleider Frans Maassen het omschreef.