Nederlander Wesley Koolhof en Brit Neal Skupski winnen dubbelfinale Wimbledon bij de mannen

De Nederlander Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski hebben het dubbelspel bij de mannen op Wimbledon op hun naam geschreven. Ze versloegen zaterdag in de finale op het Londense gras de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 18 minuten.

De 34-jarige Koolhof verovert zijn eerste dubbeltitel bij de mannen op een grandslamtoernooi. In 2022 was wel al de beste in het gemengde dubbeltoernooi van Roland Garros, waarin hij met de Japanse Ena Shibahara in de finale Joran Vliegen versloeg.

Ook voor de 33-jarige Skupski is het de eerste grandslamtitel in het mannendubbel. De twee voorgaande edities triomfeerde hij in Londen in het gemengde dubbel (telkens met de Amerikaanse Desirae Krawczyk).