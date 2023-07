Boot gekanteld op plas in Kinrooi: één gewonde. — © TV Limburg

KINROOI

Zaterdag, even voor 17 uur, is aan de Bastion achter de kerk van Kessenich (Kinrooi) een motorboot gekanteld met acht toeristen aan boord. Alle acht inzittenden vielen in het Maaswater. De brandweer van Maaseik kwam met een duikploeg ter plaatse om hulp te bieden. Een dame uit Nederland werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.