Stoffel Vandoorne wordt 11e in eerste ePrix van Rome, zege is voor Nieuw-Zeelander Mitch Evans

De race begon aan een verschroeiend tempo, maar werd al na negen ronden verstoord door een zware crash waarbij meerdere auto’s betrokken waren. De rode vlag werd meteen gehesen. Vandoorne, de huidige wereldkampioen, startte vanop de twaalfde plaats en kon slechts een positie opschuiven. Hij kwam nooit in de buurt van de eerste tien.

De zege ging naar de Nieuw-Zeelander Mitch Evans, die met 151 punten opklimt naar de derde plaats in het algemene klassement. Zijn landgenoot Nick Cassidy volgde hem als tweede over de meet. Cassidy neemt wel de leidersplaats over in het klassement. Hij heeft nu 171 punten achter zijn naam. De Duitser Maximilian Günther werd derde.

Zondag om 15u03 vindt op hetzelfde circuit de tweede ePrix van Rome plaats, na de vrije oefenrit (8u10) en de kwalificaties (10u40).