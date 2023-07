Elien Vekemans verovert zilver in het polsstokspringen op EK atletiek U23

Op 4m30 had Vekemans twee pogingen nodig, waardoor ze even in een niet al te interessante uitgangspositie belandde, maar daarna ging ze bij haar eerste beurt over 4m40 en begon het podium al te lonken. Toen ze vervolgens bij haar tweede beurt ook over 4m45 ging mocht ze zich zeker wanen van een medaille, en minstens zilver, want er bleven slechts twee atleten in competitie. Daarna ging de lat naar 4m50. Dat zou een evenaring van haar eigen Belgisch record U23 betekenen voor Vekemans, maar ze slaagde niet.

Het goud ging met 4m50 naar de Française Marie-Julie Binnon.

Belgian Rockets stranden met Belgisch beloftenrecord op zucht van podium

De Belgian Rockets, de nationale 4x100 meterploeg bij de vrouwen, zijn zaterdag als vijfde geëindigd op het EK atletiek U23 in het Finse Espoo. Ze finishten in 43.66, een nationaal beloftenrecord.

De Rockets traden aan met Marine Jehaes, Janie De Naeyer, Mariam Oularé en Delphine Nkansa. Ze kwamen zeven honderdsten tekort voor brons. De Britten wonnen in een kampioenschapsrecord van 43.04. Zilver was voor Frankrijk in 43.39, brons voor Zwitserland in 43.59. Amper anderhalf uur later moest Nkansa alweer aan de bak voor de reeksen van de 200 meter. Ze zette met 23.46 de achtste tijd neer en plaatste zich zonder problemen voor de halve finales. Die volgen zondagochtend, de finale zondagavond.

De Belgian Falcons, de nationale 4x100 meterploeg bij de mannen, haalde de finish niet in de finale. De opstelling was dezelfde als in de reeksen met Olivier Lefrange, Emiel Botterman, Timber Huymans en Rendel Vermeulen. Goud ging in 38.92 naar Italië. In de rechtstreekse finale van de 10.000 meter was Jana Van Lent verdienstelijk twaalfde in 35:28.42.

Jente Hauttekeete was knap tweede in het hoogspringen, de vierde proef van de tienkamp. Hij lukte een persoonlijk record van 2m12. Thomas Van Der Poel was derde met 2m06. Op de 400 meter was Hauttekeete achtste in 49.18. Van Der Poel was tiende in 49.48. Na afloop van de eerste dag is Hauttekeete derde met 4.259 punten. Van Der Poel is tiende met 4.005 punten.