VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 15 (Les Gets Les Portes du Soleil – Saint-Gervais Mont-Blanc-Le Bettex): Slotklim is ideaal terrein voor de volgende slijtageslag tussen Vingegaard en Pogacar

Dit is het hoofdgerecht van een copieus driegangenmenu die vrijdag met Le Grand Colombier in de Jura begon. Het is simpel: Pogacar moét dat zwakke moment van Vingegaard uitbuiten. Maar ook omgekeerd. Wie trekt als leider de tweede en laatste rustdag van maandag in? Dat is de hamvraag.

Kort * Start: om 13.05 uur * Aankomst: om 18 uur * Afstand: 179 km (defilé van 11,6 km)

Het parcours:

4282 hoogtemeters. Dat zijn er nog eens 53 meer in vergelijking met de ook al zo zware zaterdagrit. In totaal valt er wel wat minder kilometers te klimmen, maar het is en blijft het derde schuifje van een zware trilogie.

Maximaal zijn er 37 punten te verdienen voor het bergklassement. Maar dan moet je op de drie cols van eerste categorie (10 voor de winnaar) en de berg van

tweede categorie (5) en die van derde categorie (2) telkens als eerste bovenkomen. Zaterdag onderweg naar Morzine waren er meer te verdienen, ook al omdat de Joux-Plane als col buiten categorie alleen al twintig punten opleverde.

We krijgen vanaf Les Gets een start bergop. Kort weliswaar, maar voldoende om het peloton onmiddellijk uit elkaar te rammen. Daarna volgt een afdaling en vier colletjes die niet zijn opgenomen in het bergklassement.

De tussenspurt ligt in Bluffy na 72 kilometer. Voor de tweede opeenvolgende dag loopt het stevig bergop naar dat punt toe.

Wat erna komt, is allemaal veel erger dan wat we al kregen. Eerst is er de Col de la Forclaz de Montmin (1ste categorie en 7,2 kilometer lang, gemiddelde stijgingsgraad 7,3 procent). Dan volgt er een steile afdaling en opnieuw twee knikken die nergens voor meetellen. Via de Col de la Croix-Fry (1ste categorie, gemiddeld 7 procent en 11,1 km lang) gaat het naar de Col des Aravis (4 km en gemiddeld maar 5,3 procent, 3de categorie): dat zijn twee ‘buren’ en de grens tussen de Haute-Savoie en de Savoie. Dan zijn we op 45,7 km van de streep beland. De top van de Aravis (1487 meter boven de zeespiegel) is het hoogste punt van de etappe maar nu ook weer niet de moeilijkste berg. Via het mondaine skistation van Megève zakt de Tour tot Domancy om dan aan de laatste klus te beginnen. Maar wat voor één.

Er is de Côte des Amerands, slechts 2,7 kilometer lang maar o zo steil. Gemiddeld bijna 11 procent met net voor de top een strook van 17 procent. De afdaling is amper een dikke kilometer lang en dan dienen zich al de eerste, weliswaar zachte flanken van Le Bettex zich aan. Het is een zeer onregelmatige klim naar het gelijknamige skistation.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “Een fameus bergritje. Het begin van de slotklim is loodzwaar, met stukken aan 17 procent. Na een korte afdaling denk je dat het meevalt, maar dat valt tegen. De benen ontploffen als je weer moet klimmen. Een zware rit om de tweede week af te sluiten. Dit gaat pijn doen. Het is mogelijk dat er een renner uit de vroege vlucht wint, maar dan zal hij toch serieus moeten kunnen klimmen. Romain Bardet won hier zeven jaar geleden, het jaar dat hij tweede werd in het eindklassement.”

Onze sterren:

Le Bettex zelf zorgt meestal voor weinig verschillen onder de klassementsrenners. Al moeten we met twee woorden spreken, want met Pogacar en Vingegaard weet je nooit. Voor hetzelfde geld rijdt er een vluchtersgroep weg en krijgen we dus een koers om de dagzege en daarachter een strijd om het klassement. Het gegeven dat er bonificatieseconden liggen op de Côte des Amerands is een leuk gegeven voor een na de Joux Plane op revanche beluste Pogacar. Misschien is dat iets minder voor Jonas Vingegaard, of gaat hij al vroeger aan de haal?

Het is simpel. Indien Jumbo-Visma nog eens het (mislukte) plan van zaterdag bovenhaalt, zijn de vluchters kansloos. Dat wel. Mannen als Giulio Ciccone, Neilson Powless, Tobias Johannessen Halland, of Michael Woods zullen proberen een vlucht op te zetten met het oog op de bolletjestrui want er zijn vóór de laatste vijftig km al 22 punten te verdienen. Anderzijds showde Carlos Rodriguez hoe je de rivaliteit tussen de twee reuzen van deze Tour perfect kunt omkeren in een persoonlijke gloriedag.

Onze sterren *** Tadej Pogacar ** Jonas Vingegaard, Felix Gall * Adam Yates, Simon Yates, Giulio Ciccone

Dit zijn de sleutelmomenten:

De Côte des Amerands kan een tricky col worden voor een aantal klassementsrenners. Deze ‘puist’ is slechts 2,7 km lang, maar de weg loopt gemiddeld 10,9 procent op. Het is in principe de lanceerbasis voor Le Bettex, de slotklim. Indien het daar al ontploft, dan is de weg naar de top van Le Bettex best nog lang. Verwacht wordt dat we het duel Vingegaard versus Pogacar pas de laatste drie kilometers zullen krijgen.

Dit moet u nog weten:

* De start is in Les Gets die een ronkende naam is in het mountainbiken. Vorig jaar nog won Nino Schurter en Pauline Ferrand-Prévot er goud. Voor Tom Pidcock en Mathieu van der Poel heeft Les Gets geen geheimen.

* De Tour trok al dikwijls door Les Gets. De eerste opname van de klim dateert van 1975.

* In 1994 was de ‘vliegende’ start in Les Gets van een etappe die in Morzine begon.

Vierde keer * Saint-Gervais Mont-Blanc Le Bettex is er voor de vierde keer bij. De allereerste keer was dat in 1990 toen Thierry Claveyrolat won. Met de Bretoen Ronan Pensec als leider was het een Frans feest. In 1992 pakte de Zwitser Rolf Jaermann de dagzege. Toen was de Fransman Pascal Lino leider, maar kwamen ze niet aan op Le Bettex zelf.

* Romain Bardet, zaterdagmiddag letterlijk uitgevallen, heeft anders wel goede herinneringen aan Le Bettex. In de gietende regen snelde hij er zeven jaar geleden solo naar de zege. Het was het tijdperk van Chris Froome. Toen geloofde de man uit Brioude zelf nog dat hij ooit de Tour zou kunnen winnen. Hij werd dat jaar zelfs tweede, zijn allerbeste resultaat ooit in Parijs.

* Het belooft een mooie zonnige zondag te worden in de Alpen. Niet te warm en niet te koud. Bij de start wordt het een circa 20 graden met een niet eens felle wind die in de loop van de dag slechts twee Beaufort sterk is. Bij de finish kan de gevoelstemperatuur oplopen tot 27 graden, maar ook daar zal de wind volgens het bulletin geen te bepalende rol spelen.