Motorclub zou nieuw clubhuis openen in Bilzen: grote politiemacht aanwezig, maar geen motorrijders. — © Tom Palmaers

In Schoonbeek Bilzen werd een grote groep motorrijders van motorclub Kanun MC verwacht, volgens bronnen een aftakking van de Satudarah. In Schoonbeek zou zaterdagavond de opening plaatsvinden van hun nieuwe clubhuis. Het zou gaan over de oprichting van een nieuwe chapter van Kanun MC, genaamd ‘La Locos’.