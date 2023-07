Bewogen 14e etappe schudt Tourklassement duchtig door elkaar: dit zijn de nieuwe verschillen

De eerste Alpenrit in deze Tour was reclame pur sang voor de wielersport. Er waren dan ook enorm veel fases die ervoor gezorgd hebben dat het algemene klassement er weer anders uitziet. Een overzicht van de stand van zaken.

Door de drie boniseconden bovenop de Col de Joux Plane en zijn derde plek aan de meet, loopt Jonas Vingegaard één seconde verder uit op zijn belager Tadej Pogacar. De Sloveen kijkt zo tegen een achterstand van 10 seconden aan na veertien etappes.

Naast de twee tenoren mag voorlopig ritwinnaar Carlos Rodriguez mee het podium op in Parijs. De 22-jarige Spanjaard steekt ex-Giro-winnaar Jai Hindley nipt voorbij en volgt op 4’43” van leider Vingegaard.

Verder zien we dat Sepp Kuss een sprong voorwaarts maakt: de Amerikaan van Jumbo-Visma gaat van plek 10 naar plek 6. Tom Pidcock dondert van een achtste naar een elfde stek. Door het uitvallen van Louis Meintjes en Romain Bardet én de terugslag van Thibaut Pinot bevindt Felix Gall zich op dit moment op de negende plaats.

De top 15 in het algemene klassement 1. Jonas Vingegaard 2. Tadej Pogacar +10” 3. Carlos Rodriguez +4’43” 4. Jai Hindley +4’44” 5. Adam Yates +5’20” 6. Sepp Kuss +8’15” 7. Simon Yates +8’32” 8. Pello Bilbao +8’51” 9. Felix Gall +12’26” 10. David Gaudu +12’56” 11. Tom Pidcock +14’22” 12. Guillaume Martin +16’50” 13. Emanuel Buchmann +21’21” 14. Thibaut Pinot +23’02” 15. Mikel Landa +25’38”

Opgaves

De rit naar Morzine werd al vroeg een tijdje geneutraliseerd vanwege een kolossale valpartij. Helaas kwam niet iedereen daar ongeschonden uit. Antonio Pedrero (Movistar) was de eerste die opgaf. Even later viel het doek voor Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) na een sleutelbeenbreuk. Uiteindelijk zouden na hen Esteban Chaves, Romain Bardet (hersenschudding), James Shaw, Ramon Sinkeldam en Ruben Guerreiro eveneens moeten afstappen. In totaal telt het ploton zo al 18 renners minder vergeleken met de start in Bilbao.