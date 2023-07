Opmerkelijke beelden: man met looprekje net op tijd van de treinsporen gered

Christophe reed met zijn wagen in de richting van Herentals maar moest aan het station van Nijlen stoppen omdat de slagbomen naar beneden gingen. “Op het moment dat de rode lichten en belsignaal in werking traden bevond een oudere man met een looprekje zich op de sporen. Hij stapte heel traag de overweg over, maar ondertussen waren de slagbomen wel al helemaal naar beneden gegaan”, doet Christophe het verhaal.

“Ik moest iets doen want ik besefte dat er een trein zou aankomen. Ik ben uitgestapt en naar de overweg gelopen. Op dat ogenblik was de man net de sporen over, maar bevond zich in de zone tussen het eigenlijke spoor en de slagbomen. Ik heb de slagboom een beetje opengetrokken zodat hij daar tussen kon en sneller in veiligheid was.”

“Veel langer had het niet moeten duren. Eén, twee seconden later raasde er een trein op volle snelheid voorbij. Gelukkig is dit goed afgelopen. Maar ook in de zone tussen het spoor en de slagbomen blijft het zeer gevaarlijk als er een trein tegen hoge snelheid voorbijrijdt.”

Leven gered

De oudere man bleef vrij kalm maar besefte nadien wel in welke levensgevaarlijke situatie hij terecht was gekomen. “Ik heb hem vrijdagavond en ook zaterdag nog teruggezien en toen was het besef echt wel gekomen. Hij zei me dat ik zijn leven had gered.”

Christophe wil zich helemaal geen held noemen. “Absoluut niet”, zegt hij. “Als ik het morgen opnieuw zou zien, zou ik exact hetzelfde doen. Dat is een puur menselijke reactie. Of ik zelf schrik had van de aanstormende trein? Ik heb daar eigenlijk niet op gelet. Die man moest daar weg en ben in mijn opzet geslaagd.”

© Joren De Weerdt

Halve slagbomen

Bij spoorwegbeheerder Infrabel vinden ze ook dat Christophe zeer goed heeft gehandeld. “De meneer in kwestie was net de sporen over, maar bevond zich natuurlijk in een zone waar het ook nog heel gevaarlijk kan zijn als er een trein passeert. Alleen al door de windverplaatsing van de trein. Door de slagbomen wat open te trekken kon de man met het looprekje sneller in een veiligheid worden gebracht”, reageert woordvoerder Frédéric Petit.

“De FOD Mobiliteit heeft, in samenspraak met Infrabel, enkele jaren geleden beslist om in ons land met halve slagbomen te werken. Zodat mensen of auto’s die zich nog op de sporen bevinden, toch nog een uitweg hebben. Bij het voorval in Nijlen hebben de halve slagbomen hun nut bewezen. Met volledige slagbomen was het moeilijker geweest om zich in veiligheid te brengen.”

Nijlenaar Christophe Goddé. — © Joren De Weerdt

30 seconden

In normale omstandigheden duurt het ongeveer dertig seconden tussen het eerste belsignaal en het passeren van een trein. “En dat was ook hier het geval. Op de beelden die ik te zien heb gekregen bevond de man zich al op de sporen toen het belsignaal in werking trad. Wie in zo’n situatie terechtkomt doet er het beste aan om niet te panikeren en om zo snel als mogelijk van de sporen te gaan. In dit geval is het gelukkig goed afgelopen.”