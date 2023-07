Hitte houdt Limburger niet tegen: massaal naar het buitenland, ook last minute. — © TV Limburg

De hitte en de hoge prijzen houden de Limburgse vakantiegangers niet thuis. We zoeken bij de start van het bouwverlof massaal de zon op en nemen bij voorkeur het vliegtuig, ook al is dat niet erg milieuvriendelijk.

De knaldrang na corona blijft groot. We spenderen weer veel geld aan verre reizen en - al is het bij ons mooi weer - ook de last minutes zijn terug.