Valery Zaluzhnyi deed ervaring op in de strijd tegen “pro-Russische separatisten”

De bevelhebber van de Oekraïense troepen, Valery Zaloezjnyj, heeft in een interview met de ‘Washington Post’ bevestigd dat zijn land aanvallen op Russische bodem heeft uitgevoerd.

“Het is ons probleem en aan ons om te beslissen hoe de vijand te doden”, aldus de bevelhebber. “Het is mogelijk en nodig hem op eigen gebied in de oorlog te doden.”

De Russische grensregio’s liggen regelmatig onder vuur van artillerie en drones vanuit Oekraïne. Dat Kyiv dat bevestigt, is opvallend. De Oekraïners hullen zich normaal in stilzwijgen.

Volgens Zaloezjnyi worden de aanvallen met eigen wapens uitgevoerd, niet met westerse wapens. Het westen levert wapens aan Oekraïne, maar wil niet dat die worden ingezet op Russische bodem.