Carlos Rodriguez is de lachende derde na een heftige, behekste Alpenrit waarin Pogacar en Vingegaard alleen maar oog hebben voor elkaar

Carlos Rodriguez zorgde voor de derde Spaanse ritzege in vijf dagen tijd. De 22-jarige Spanjaard boekte veruit zijn allermooiste overwinning in een eerste Alpenrit die werkelijk alles had qua emoties. Tot wat koersvervalsing met motoren en toeschouwers toe op de Joux Plane. Pogacar en Vingegaard hadden alleen oog voor elkaar zodat de derde hond met het been ging lopen.

Geel: Jonas Vingegaard (Den)

Groen: Jasper Philipsen

Bolletjes: Jonas Vingegaard (Den)

Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand:

Rodriguez kreeg vrije baan in de afdaling van de Joux Plane. Op negen kilometer van de streep kwam hij voorin terug met Adam Yates en reed onmiddellijk met de nodige risico’s door. Als een valk liet hij zich naar beneden ploffen. Daarmee werd Rodriguez de jongste Spaanse ritwinnaar ooit in de Tour. Hij zorgde na Michal Kwiatkowski op Le Grand Colombier voor de tweede opeenvolgende ritzege van Ineos-Grenadiers. Méér zelfs: de Andalusiër uit Almuñécar rukt op naar de derde plaats in de stand.

De winst van Rodriguez is één gegeven, de status-quo van Vingegaard versus Pogacar het tweede feit. Hoe het zou gelopen zijn indien de twee niet gehinderd werden op de top van de Joux Plane zullen we nooit weten. Uiteindelijk liep Vingegaard één seconde uit op Pogacar. Dat kwam omdat Vingegaard de bonificatiesprint won op de col buiten categorie en daar dus drie seconden uitliep op Pogacar, maar omdat de Sloveen de sprint won in Morzine is het verschil in de eindafrekening in Morzine één bonificatiseconde meer voorsprong voor Vingegaard. De Deen staat opnieuw tien tikken voor. Dé verliezer van de dag was de Tour zelf die het op de top van de Joux Plane vol volk en motoren op de eigen grenzen stootte.

De eerste van de twee Alpenritten had alles wat een sleuteletappe in de Tour kan bieden: drama, epiek, spierballengerol… Door de horrorcrash na vijf kilometer in Fillinges werd het een heel ingrijpende start waarvan een aantal teams de gevolgen tot Parijs zullen dragen. Niet alleen sloegen er daar door een olievlek (?) veel renners tegen de grond, maar we verloren er Louis Meintjes met een sleutelbeenbreuk en ook Antonio Pedrero eindigde in de ambulance. Onmiddellijk oordeelde de UCI-wedstrijdjury terecht dat er moest geneutraliseerd worden. Het duurde 25 minuten vooraleer iedereen verzorgd was, een nieuwe fiets had en er voldoende ambulances waren om de koers verder te zetten. Amper 20 km verder verloren we dan in een nieuwe, akelige val in het peloton Romain Bardet en James Shaw. Terwijl voorin de wedstrijd ontplofte. Er reed een groep van 22 renners weg, waarbij klassementsrenner Thibaut Pinot zat. Dat was de reden waarom Jumbo-Visma en massa zich direct op kop zette van het peloton en de vluchters – zonder Belgen, helaas – nooit meer dan een dikke minuut voorsprong gaven.

© EPA-EFE

Achterin probeerden de resterende sprinters en de mannen die hun wonden likten zich te groeperen voor een korte etappe, maar tegelijk een oerlastige dag.

Die kopgroep werd letterlijk gehalveerd: de elf leiders die naar de voet van de Col de la Ramaz reden waren Pinot, Landa, Poels, Woods, Houle, Aranburu, Gorka Izagirre, Martinez, Ciccone, Martin en Lutsenko. Maar Jumbo-Visma hield dat elftal wel doorlopend binnen driekwart minuut, want Pinot (vanmiddag 11de op 9’08”) en Martin (15de op 10’46”) geef je natuurlijk niet zomaar minuten cadeau. UAE Team Emirates liet gewillig de controle van de koers aan de geel-zwarte soldaten van leider Jonas Vingegaard waarvan verwacht werd dat ze een offensief voorbereidden. Die raapten na enkele kilometer klimmen op de Col de la Ramaz iedereen voorin op. Giulio Ciccone en Michael Woods spartelden het langst tegen, maar de Italiaan van Lidl-Trek moest ook aan den lijve ondervinden dat het plan van Jumbo-Visma geen Spielerei voor de bolletjestrui toeliet.

© REUTERS

Op de Col du Ramaz wurgde Jumbo-Visma zowat iedereen. Het begon met Laporte die op 7700 meter van de top zich opzij zette. Maar uiteindelijk gebeurde het vooral in de afdaling waar het ‘peloton’ nog een dozijn leiders groot was: Wout van Aert, Wilco Kelderman, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Adam Yates, Rafal Majka, Felix Grossschartner, Carlos Rodriguez, Jai Hindley, Pello Bilbao en David Gaudu. Op korte afstand volgden Simon Yates, Felix Gall, Chris Harper en Guillaume Martin. Op 30 km van het einde kwam het viertal opnieuw aansluiten. Met zestien dus de finale in, want Tom Pidcock kende een zware appelflauwte en verloor nog een minuut in de afzink.

Kelderman begon aan de voet van de Joux Plane te beuken. Van Aert nam over, verslikte zich dan, maar kwam gewoon terug omdat het volgens hem niet te rap ging met Rafal Majka leidend. Onder impuls van Wout van Aert werd op tien kilometer van het einde werd de kopgroep uitgedund. Het was zijn ultieme inspanning van vijfhonderd meter, maar hij gooide er wel Simon Yates en Pello Bilbao af. Het was zijn laatste inspanning van de dag. Toen waren ze nog met zeven over: Kuss, Vingegaard, Pogacar, Adam Yates, Hindley, Rodriguez en Gall. De finale was begonnen. Op 5,5 km van de top moest Felix Gall eraf. Op 5,3 km ging Jai Hindley eraf onder impuls van Sepp Kuss, maar het signaal kwam er op 4,7 kilometer: Tadej Pogacar gaf Adam Yates de opdracht om te versnellen en meteen vlogen Sepp Kuss en Carlos Rodriguez overboord. Waardoor we ineens een numeriek overwicht kregen van UAE Team Emirates ten opzichte van Jumbo-Visma. Op 3,7 kilometer van het einde begon de match tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Het was nog meer dan vijftien kilometer van de streep in Morzine. Maar de Sloveen reed niet weg en op 1,6 km reden de twee giganten opnieuw naast elkaar.

© AP

En dan kwam die bonificatiespurt waarin Tadej Pogacar op 537 meter van de top wou wegsprinten, maar de motoren van France Télévisions en de organisatie verhinderden dat. En daarna pakte Vingegaard met een verrassingsuitval uit, waardoor hij opnieuw drie seconden uitliep in de stand. De uittredende Tourwinnaar begon met twaalf seconden voorsprong in de stand aan de afdaling naar Morzine. Maar er was zoveel volk, zo weinig afrastering en er zaten zoveel motoren tussen dat zelfs Carlos Rodriguez en Adam Yates kwamen aansluiten op tien kilometer van de streep. En de jonge Spanjaard weg reed. De Tourorganisatie maakte hier een slechte beurt, want uiteindelijk werd de koers daar vervalst.

Wat deden de Belgen?

Nathan Van Hooydonck (eerst) en Tiesj Benoot (daarna) deden hun werk in de klimtrein van Jumbo-Visma op de Col du Ramaz, maar het was vooral Wout van Aert die imponeerde. De Herentalsenaar trok als eerste over die col van eerste categorie en leidde de achtervolging richting de voet van de Joux-Plane. Fantastisch teamwerk alweer van de polyvalente Van Aert die een sleutelrol speelde in het Grote Plan van Jumbo-Visma.

Maxim Van Gils was vrijdag met een tweede plaats op de Grand Colombier nog onze nationale held van de dag, maar de blonde klimmer van Lotto-Dstny sloeg samen met Frederik Frison onderuit en bezeerde daarbij zijn dijbeen. Het was voor Van Gils al de tweede zware crash nadat hij onderweg naar San Sebastian al op de eerste zondag viel.

© REUTERS

Wat deden de favorieten?

Het was één van de zware dagen in de Alpen en dat vertaalde zich ook in wat schommelingen binnen de top tien. Jonas Vingegaard heeft één seconde meer voorsprong, maar na al het werk dat Jumbo-Visma deed, is dit slechts een Pyrrhus-overwinning. Hoewel Pogacar zijn enige bonificatiesprint verklootte, is hij ergens de mentale winnaar van de dag.

De strijd om de derde plaats wordt ineens ook heel boeiend. Het verschil tussen de nieuwe derde, Carlos Rodriguez, en Jai Hindley is slechts één seconde. Al staan ze allebei al op bijna vijf minuten. Sepp Kuss is als de nieuwe vijfde één van de winnaars van de dag, maar dat zal de Amerikaan worst wezen, want het gaat hem gewoon om assists geven aan Vingegaard.

Al is de grootste stijger de Oostenrijker Felix Gall die van de veertiende plaats doorsteeg naar stek negen. Begonnen als luxeknecht voor Ben O’Connor is hij nu dé kopman van AG2R-Citroën.

Dé verliezer van de dag is Tom Pidcock die als twaalfde van de dag op 8’40” binnenliep. In de stand gleed hij van de achtste plaats weg naar de elfde rang. De Col du Ramaz werd de jonge Brit fataal. Onder het moordende tempo van Wout van Aert moest hij het peloton der favorieten laten gaan. De Brit kwam met 35 seconden achterstand op een groep van de klassementsrenners over de top en verloor veel in de afdaling. Dé vraag is natuurlijk hoe hard hij geraakt is in de eerste horrorcrash van de dag.

Simon Yates werd onder de krachtige pedaalslagen van Wout van Aert gelost in de afdaling van de Ramaz, maar kwam nog voor de Joux-Plane terug. De kopman van Jayco-Alula zakte naar de zevende plaats en Pello Bilbao gleed door naar de achtste plaats.

En dan waren er nog de ongeluksvogels: Louis Meintjes was het grootste slachtoffer van de megacrash in Fillinges. Daar eindigde de Tour van de Zuid-Afrikaan met een sleutelbeen. Heimelijk hoopte Intermarché – Circus – Wanty dat Meintjes de komende dagen in de top-tien zou sluipen. Romain Bardets Tour de France eindigde ook na amper 25 km koers toen hij samen met o.a. James Shaw onderuit ging en zeer lelijk viel. Ook de Brit lag eruit.

Er was nog meer alarmerend nieuws want David Gaudu kwam op de Col du Feu in de problemen. Al bleek dat slechts een momentopname, want hij zat effectief bij het dozijn toprenners dat over de Ramaz trok en zou uiteindelijk maar één plaats inschieten in de stand. De kopman van Groupama-FDJ is de tiende na Morzine en de eerste Fransman.

© AFP

Verder nog iets dat je moet weten?

* Voor de broers Paret-Peintre was deze etappe een thuismatch. Zowel Aurelien (1996) als Valentin (2001) werden in Annemasse geboren en kennen de voorgezette cols als hun broekzak.

* Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) had al in de officieuze start een lekke band.

* Vijf opgaves na 25 kilometer was een nieuw, maar triest record in deze Tour die dik twee weken bezig is. Pedrero bleef direct achter, net als Meintjes, maar niet veel verder was het ook voorbij voor Esteban Chaves. Met James Shaw verloor EF Education-EasyPost meteen twee renners. Dat deed hij gelijktijdig met Romain Bardet.

* Met Ramon Sinkeldam verloor Alpecin-Deceuninck nog voor halfkoers een eerste renner, al was de Nederlander wel een belangrijke schakel in de sprinttrein van Jasper Philipsen. In de omgeving van de Col du Ramaz verloren we ook Ruben Guerreiro. Waardoor Movistar met Pedrero en de Portugees twee opgaves in een paar uur tijd gaf.

* Neilson Powless raakte zijn bolletjestrui kwijt. Jonas Vingegaard heeft evenveel punten, maar hij kwam als eerste boven op de top van een col buiten categorie, de veelbesproken Joux Plane.