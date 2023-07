VIDEO. Competitievervalsing in de Tour: motoren houden Pogacar op bij ultieme aanval op slotklim: “Maar dit zal de einduitslag niet beïnvloeden”

Ongeziene toestanden vlak voor de top van de Col de Joux Plane in de 14e rit van de Tour. Tadej Pogacar wilde zich in de laatste meters ontdoen van Vingegaard, demarreerde ook maar moest al snel de benen stilhouden omdat er geen ruimte was om de motards die voor hem reden te passeren. Vingegaard pakte vervolgens de boni’s op de top. Dit gaat nog een tijdje blijven nazinderen.

“Het is een beetje jammer om een demarrage in te zetten voor niets maar ik denk niet dat dit de einduitslag in Parijs zal beïnvloeden”, reageerde Pogacar na afloop. “Die inspanning was natuurlijk wel in de benen gekropen, want ik kon nadien niet meer deftig sprinten voor de boni’s op de top. Het was een verschoten cartouche, waar ik het een beetje verknoeid heb maar het is wat het is”, wilde de tweevoudige Tourwinnaar er ook niet te veel woorden aan vuil maken.

De beelden van het incident:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen