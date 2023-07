VIDEO. Wout van Aert opgesoupeerd? Niets van! Landgenoot zet zich even aan de kant om dan als een komeet weer naar voren te schieten

Wanneer de renners toe waren aan de slotbeklimming in de veertiende rit, leek UAE de rol over te nemen van een dominant Jumbo-Visma. Rafal Majka zette zich als luitenant van Pogacar op kop, de rol van Wout van Aert was gespeeld. Althans zo leek het toch. Uit het niets kwam onze landgenoot met een waanzinnig tempo vanuit de achtergrond om zijn positie vooraan weer in te nemen. Majka wist niet wat hij zag en moest laten lopen. Wout van Aert, dames en heren.

Van Aert had het plannetje van UAE duidelijk op voorhand al in de smiezen. “Ik wist dat als hij (Majka, red.) naar de kop kwam dat dat was om mij en Wilco (Kelderman, red.) te lossen en nadien het tempo te laten zakken”, deelde de Belgische tijdritkampioen zijn visie bij Sporza.

“Omdat ik het even lastig had om ons eigen tempo aan te houden, ging ik aan de kant maar het is natuurlijk altijd een beetje een mentaal spelletje toen ik terug naar voren kwam. Het is niet slecht om daar even de bovenhand te halen. Maar dat is eigenlijk maar een faits divers. Het zijn Jonas (Vingegaard, red.) en Pogacar die het moeten doen. Ik hoorde via de teamradio dat het een felle strijd was en dat Jonas zich nog terug in het wiel van Pogacar kon vechten. Chapeau.”

Hoe de rol van Van Aert eerst gespeeld leek:

Hoe Van Aert plots iedereen andermaal de stuipen op het lijf joeg: