Liam Everts derde in kwalificatierace in GP van Tsjechië

Bloedheet was het zaterdag in Loket. Het kwik steeg er eventjes naar 37 graden. Puffen en blazen dus. Andrea Adamo had er blijkbaar niet zoveel last van. De WK-leider, getraind door Joël Smets, dook als vijfde in de eerste bocht en nam daarna ronde per ronde een concurrent te grazen. In ronde 6 pakte hij de leiding, om die daarna niet meer af te geven. Liam Everts nam een heel goede start (tweede) en hield daarna zijn tempo goed vast. Enkel Adamo kon hem nog passeren. Jago Geerts, vorig jaar nog winnaar in Loket, geraakte niet echt in zijn normale doen. Zesde weg, even vijfde, een robbertje uitvechten met Kay de Wolf en dan als zesde over de meet bollen.

Bervoets

In de EK-finale 85cc kende Jarne Bervoets een moeilijke openingsdag. De Palenaar - die vorige week nog zilver pakte op het WK - zette pas de negende tijd neer. Geen al te beste uitgangspositie in Loket, waar passeren sowieso al moeilijk is. Bervoets miste zijn start in de eerste reeks en dook pas als dertiende in de eerste bocht. De KTM-rijder had enkele rondjes nodig om het juiste ritme te vinden en begon dan op te schuiven. Uiteindelijk finishte hij vijfde, waarmee hij de kansen op een medaille gaaf houdt. De winst was voor de Fransman Bruneau. Zondag staat de tweede reeks op het programma.

Kwalificatierace: MX2: 1. Adamo, 2. Längenfelder, 3. Everts, 4. Gifting, 5. De Wolf, 6. Geerts,... 16. L. Coenen, 17. S. Coenen. MXGP: 1. Prado, 2. Seewer, 3. Febvre, 4. Fernandez, 5. Coldenhoff,... 8. Van Horebeek.