X Factor-kandidate getuigt over verkrachting tijdens deelname aan talentenjacht

Lucy Spraggan (31), die in 2012 bekendraakte door haar deelname aan de Britse versie van ‘X Factor’, zegt dat ze tijdens de opnameperiode is verkracht door een hotelmedewerker. Elf jaar na de gebeurtenis doet de nu 31-jarige zangeres haar verhaal aan de krant The Guardian.

In het interview aan de Britse krant The Guardian vertelt Spraggan dat ze na een feestje met medekandidaten, productiemedewerkers, journalisten en paparazzi door een productiemedewerker naar haar hotel werd gevoerd omdat ze zelf te dronken was. Bij het hotel nam de nachtportier de begeleiding over om haar naar haar kamer te begeleiden. Daar liep het mis. De hotelmedewerker zou de vrouw verkracht hebben.

Spraggan bracht het productieteam van X Factor op de hoogte en belde ook naar de politie. Daarop werd de man opgepakt. In eerste instantie kreeg ze ook steun van het team van de talentenjacht, maar het productieteam zou haar al snel aan haar lot over gelaten hebben. Spraggan klaagt nu aan dat ze destijds wel meer ondersteuning en hulp nodig had.

Erkenning

Een woordvoerder van ITV liet intussen aan The Guardian weten dat de verantwoordelijkheid voor het programma destijds lag bij de productiebedrijven Thames, onderdeel van Fremantle, en Syco. Die twee bedrijven droegen “de zorg voor alle deelnemers van het programma”. Een woordvoerder van Fremantle reageerde ook. Zij zegt te geloven dat het bedrijf destijds wel degelijk heeft gedaan wat het dacht te moeten doen, maar heeft wel begrip voor het verhaal van Spraggan. “Als Lucy vindt dat we meer hadden moeten doen, moeten we dit erkennen”, klinkt het.

Spraggan, die nog steeds actief is in de muzieksector, heeft intussen een boek geschreven over haar leven. Daarin reflecteert ze ook over de gebeurtenissen van tien jaar geleden.