Ze was niet eens geplaatst als reekshoofd op de tabel, maar toch is Marketa Vondrousova de gloednieuwe eindwinnares van Wimbledon. De 24-jarige Tsjechische klaarde de klus als underdog tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6): 6-4 en 6-4 na 1 uur en 20 minuten spelen. Maar wie is die opvallende verschijning?