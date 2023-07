‘De Mol’ Eline verwelkomt tweede kindje: “Dat beetje paradijs van boven zal je hele leven met je meegaan”

Goed nieuws voor Eline Michiels, die in 2017 bekendraakte in Vlaanderen als ‘De Mol’: zij en haar partner mogen een zoontje verwelkomen. “Welkom Norbert”, klinkt het op Instagram. Een regenboogkindje, want eerder moest het koppel al afscheid nemen van een eerste zoon.

In 2017 leerde Vlaanderen Eline Michiels kennen als de saboteur van het spelprogramma De mol. Enkele jaren later, in april 2022, kwam het dramatische nieuws dat ze haar kindje Eugène verloren was, anderhalve maand na de geboorte. Nu komt het koppel opnieuw met heuglijk nieuws: een tweede zoontje is geboren. Norbert zag op 14 juli het levenslicht en stelt het goed.

“We hopen dat wanneer je zult gaan groeien, dat stukje hemel in je blijft bestaan. En dat dat beetje paradijs van boven, je hele leven met je mee zal gaan”, klinkt het op Instagram. “Welkom kleine broer, welkom Norbert.”