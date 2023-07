Wandelaar doodt beer in Slovakije

In Slovakije heeft een wandelaar een bruine beer doodgeschoten, nadat het dier hem had aangevallen. In een tweede incident raakte een man gewond door een aanval van een bruine beer.

Het eerste voorval vond vrijdag plaats in de buurt van de gemeente Sucany, zowat 175 kilometer ten noordoosten van Bratislava. De man was er met zijn hond aan het wandelen toen een bruine beer hem naderde. De wandelaar schoot twee maal in de lucht met een pistool, om het dier af te schrikken. Toen de beer tot op een meter naderde, vuurde de man tien maal. Een van de laatste kogels bleek dodelijk. Volgens de lokale autoriteiten ging het om en legaal gekocht en geregistreerd wapen.

Een tweede incident gebeurde vandaag/zaterdag, in Liptovsky Hradok, ook in het noorden van Slovakije. Een man werd er in het bos aangevallen door een beer, en kon zich nog naar een weg begeven. Daar werd hij gevonden door een buschauffeur. Het slachtoffer werd met krabwonden aan de schouder en een open wonde aan het been naar het ziekenhuis overgebracht.

In Slovakije leven naar schatting meer dan duizend bruine beren.