De underdog speelt het klaar: Marketa Vondrousova verslaat topfavoriete Ons Jabeur en schrijft geschiedenis op Wimbledon

Marketa Vondrousova is de gloednieuwe eindwinnares van Wimbledon. De 24-jarige Tsjechische klaarde de klus als underdog tegen de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6): 6-4 en 6-4 na 1 uur en 20 minuten spelen.

Voor aanvang schreef Vondrousova al een prachtig sprookje op Wimbledon. Vorig jaar was ze met een gebroken pols nog buiten strijd, deze editie raasde ze als een wervelwind door het toernooi en wist ze zich als eerste niet-reekshoofd sinds het ontstaan van het proftennis in 1968 voor de finale van de Engelse grandslamfinale te plaatsen. Na een succesvolle afloop wordt ze de vierde Tsjechische die Wimbledon op haar palmares weet te zetten.

Toch kreeg Vondrousova het aanvankelijk niet cadeau van Jabeur, die voor het tweede jaar op rij de finale wist te bereiken. De Tunesische nummer zes van de wereld had in de eerste set een 4-2-voorsprong beet, maar gaf die na een kleine inzinking en een sterke Vondrousova nog helemaal uit handen. De eerste set ging in 6-4 naar de Tsjechische.

Ook na de korte onderbreking kon Jabeur geen tweede adem vinden. Vondrousova liep uit naar een 1-0 en 40-0-voorsprong, maar toen reageerde Jabeur op het juiste moment. Een ommekeer leek ingezet toen het 1-3 werd. Vondrousova keek het allemaal met lede ogen aan.

Maar net zoals in de eerste set, draaide het momentum weer helemaal. De Tsjechische pakte snel weer uit met een rebreak voor een gelijke stand. Toen Jabeur nadien opnieuw haar service verloor, was het kalf verdronken. Op het eerste matchpunt maakte Vondrousova het af. Zij wint haar eerste Grand Slam, nadat ze in 2019 runner-up werd op Roland Garros. Op de erelijst van Wimbledon volgt Vondrousova Elena Rybakina op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AP

© REUTERS