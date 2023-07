OEFENMATCHEN. Genk sluit stage af met doelpuntrijk gelijkspel tegen Essevee, Union houdt Feyenoord in bedwang

De voorbereiding is in volle gang. De Belgische clubs spelen verschillende oefenmatchen. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden op zaterdag.

Aan doelpunten geen gebrek tussen Genk en Zulte Waregem: 3-3

KRC Genk keerde pas zaterdagochtend terug uit het Nederlands-Limburgse Venray, waar Wouter Vrancken en co de voorbije week op stage waren. Veel rust kregen de spelers niet, want om 12 uur werd al de aftrap gegeven van het oefenduel tegen Zulte Waregem. De wedstrijd duurde vier keer een halfuur.

Blauw-wit begon gezwind aan de wedstrijd en creëerde kans op kans. Bezoekende doelman Bostyn hield Paintsil al in de openingsminuut van de 1-0, niet veel later strandde een kopbal van aanvoerder Heynen op de lat. Na ruim een kwartier spelen was het dan toch raak. Heynen en Paintsil speelden de verdediging van Zulte Waregem op een hoopje, Fadera (ex-Essevee) stond op de juiste plaats om het openingsdoelpunt te maken: 1-0.

Genk bleef ook daarna de betere ploeg maar Fadera, Paintsil en Sor vergaten de score uit te diepen. Aan de overkant was het na 55 minuten wel raak. De snelle Ndour troefde Hrosovsky af en liet Genk-doelman Penders kansloos. Wat volgde waren vijf dolle minuten. Amper een minuut na de West-Vlaamse gelijkmaker trapte Ait El Hadj Racing opnieuw op voorsprong, maar nog geen vier minuten later stond het alweer gelijk toen Ndour na opnieuw matig Genks verdedigen zijn tweede van de middag maakte.

Fadera — © Dick Demey

Na een uur voetballen wisselde Wouter Vrancken zijn volledige elftal. De Genkse invallers hadden het meteen moeilijk tegen een sterk Essevee, dat na 69 minuten op voorsprong kwam via Diop. Opnieuw zag de Genkse verdediging er niet bijster goed uit. Blauw-wit probeerde in het restant van het derde kwart wel de bakens te verzetten, maar had het moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen.

In het laatste halfuur van de wedstrijd lukte dat wel. Trésor, Arokodare en Preciado slaagden er echter niet in invallersdoelman Van Damme te verschalken. Tien minuten voor tijd was het wel raak. Een mooie combinatie op rechts tussen Carstensen en Bonsu Baah eindigde bij Arokodare, die de 3-3 aan de eerste paal binnen tikte. Daarna was het vet bij beide ploegen van de soep en sleepte de partij zich naar het einde. Aan de score veranderde niets meer.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

KRC Genk - Zulte Waregem: 3-3 KRC GENK (eerste helft) 60’: Penders – Munoz, Sadick, McKenzie, Kayembe – Heynen, Hrosovsky, Ait El Hadj – Paintsil, Fadera, Sor. KRC GENK (tweede helft) 60’: Leysen – Carstensen, Ouattara, Kongolo, Preciado – Castro (91’ El Khannouss), Galarza, Trésor – Bonsu Baah, Oyen, Arokodare. DOELPUNTEN: 17’ Fadera 1-0, 55’ Ndour 1-1, 56’ Ait El Hadj 2-1, 59’ Ndour 2-2, 69’ Diop 2-3, 109’ Arokodare 3-3.

Goed georganiseerd Union houdt Nederlands kampioen Feyenoord in bedwang

Union heeft Feyenoord, de kampioen van Nederland, zaterdagmiddag van een nieuwe oefenzege gehouden. De Rotterdammers klopten eerder deze week nog Club Brugge, maar Union gaf zich niet gewonnen (0-0).

Een erg open wedstrijd kregen we op het terrein van VV Smitshoek niet te zien. Union stond uitstekend georganiseerd en gaf in de eerste helft zelfs geen enkele noemenswaardige kans weg. De Brusselaars konden langs hun kant dan weer dreigen via Boniface, maar de Nigeriaan besloot na zijn knappe solo naast.

Een fel gewijzigd Feyenoord speelde in de tweede helft een pak beter, Union moest zich vooral beperken tot verdedigen. De Brusselaars kwamen al snel goed weg op een poging van Jahanbakhsh. Op het uur wisselde ook Blessin zijn volledige ploeg, zo maakte de Argentijnse verdediger Kevin Mac Allister - de broer van wereldkampioen Alexis - zijn debuut. Hij pakte meteen uit met enkele gewaagde, maar zuivere tackles.

Union hield ook in dat laatste half uur stand, ondanks dat het wel een paar keer goed weg kwam. Feyenoord verdiende misschien wel een treffer, maar die kwam er niet. Union blijft door het 0-0 gelijkspel ongeslagen in zijn oefencampagne en slikte in vier wedstrijden zelfs nog maar één goal.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Union-Feyenoord: 0-0 Union (eerste uur): Moris, Sykes, Burgess, Machida, Nieuwkoop, Vanhoutte, Puertas, Rasmussen, Sorinola, Eckert, Boniface Union (laatste half uur): Imbrechts, Mac Allister, Boone, Leysen, Terho, Huygevelde, Traoré, Lapoussin, Dony, Kabangu, Safari

Oefenwedstrijd OH Leuven stilgelegd na zware hoofdblessure bij tegenstander

OH Leuven heeft een vriendschappelijke wedstrijd op bezoek bij Patro Eisden Maasmechelen met 0-2 gewonnen na doelpunten van Thorsteinsson en Nsingi.

Tien minuten voor tijd moest de partij worden stilgelegd na een kopduel tussen OHL-winger Toku en tegenstander Corstjens, die een zware hoofdblessure opliep. Zelfs de MUG moest ter plaatse komen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen