Zeilster Emma Plasschaert wordt zesde in testwedstrijd op olympisch water in Marseille

Zeilster Emma Plasschaert is zaterdag als zesde geëindigd in de ILCA 6-categorie op het olympisch testevent in Marseille.

De 29-jarige Oostendse begon als zevende aan de afsluitende medaillerace met dubbele punten. Ze werd daarin zesde en schoof zo nog een plaatsje op. De dagzege was voor de Amerikaanse Erika Reineke voor de Deense regerende wereldkampioene Anne-Marie Rindom en de Nederlandse Marit Bouwmeester. Die laatste, de olympisch kampioene van Rio, wint de race met 44 punten voor Rindom (63 ptn) en de Italiaanse Chiara Benini Floriani (70 ptn).

Tweevoudig wereldkampioene Plasschaert eindigt met 96 punten. Ze won vier van de tien regatta’s maar werd gediskwalificeerd na de eerste en achtste regatta.

“Op de goeie weg”

Volgens Evi Van Acker, technisch directeur van de zeil- en surffederatie WWSV, is Plasschaert “op de goeie weg voor Parijs 2024”. “Ze is fit en het feit dat ze verschillende regatta’s heeft gewonnen en met het podium kon wedijveren, zal haar het nodige vertrouwen geven voor het WK, dat over drie weken begint in Scheveningen.”

De 37-jarige Van Acker, winnares van olympisch brons in 2012, meent dat er nog tijd is “om te werken aan de details en de puntjes op de i te zetten”. De Gentse benadrukt verder dat “met de coaches al heel wat analysewerk verzet is”.

Naast Plasschaert doen nog drie Belgische boten in Scheveningen een gooi naar een olympisch ticket. “Een top 16 in Nederland staat gelijk aan een kwalificatie voor het land in dinghy (ILCA 6 bij Plasschaert en ILCA 7 bij William De Smet, red), terwijl top 10 nodig is in de skiff (49erFX van Isaura Maenhaut en Anouk Geurts en 49er van Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck, red). Nog andere Belgen nemen deel maar het WK komt waarschijnlijk te vroeg voor hen om zich te plaatsen voor Parijs”, meent Van Acker.

In april 2024 volgt nog een laatste kans om Parijs te halen met het EK in Hyères.