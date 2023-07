“Moordaanslag verijdeld op twee mediafiguren”, claimt Rusland: onder meer hoofdredactrice van staatszender zou geviseerd zijn

De Russische geheime dienst FSB claimt zaterdag een moordaanslag verijdeld te hebben tegen twee bekende personen. Het gaat om Margarita Simonian, een van de belangrijkste stemmen in het media-apparaat van het Kremlin, en Ksenia Sobtsjak, een bekende influencer die kritisch staat tegenover de Russische inval in Oekraïne.

Via een persbericht zegt de FSB daags tevoren in Moskou en in de westelijke regio Rjazan leden van een neonazistische groepering, genaamd ‘Paragraph 88’, opgepakt te hebben. Ze zouden door de Oekraïense geheime diensten ingeschakeld zijn om tegen betaling de twee personen te doden en dat opgebiecht hebben na hun arrestatie. Ze beweerden dat ze anderhalf miljoen roebel (ongeveer 14.500 euro) krijgen als ze de twee zouden vermoorden. De Russische aantijgingen konden niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Margarita Simonian is de hoofdredactrice van staatszender RT. Ze geldt als een van de bekendste gezichten van de informatieoorlog van Moskou die parallel loopt aan het offensief in Oekraïne. Na het bekendmaken van het nieuws postte ze op Telegram: “Blijven werken, broeders.”

Ksenia Sobtsjak is de dochter van een voormalige burgemeester van Sint-Petersburg, Anatoli Sobtsjak, destijds een mentor van huidig president Vladimir Poetin. Ksenia Sobtsjak heeft een YouTube-kanaal met zeer veel volgers in Rusland dat geregeld kritiek uit op de autoriteiten. Ze uitte ook kritiek op de aanval op Oekraïne. In 2018 was ze nog kandidaat bij de presidentsverkiezingen.

Aanslagen of pogingen tot gericht tegen voorstanders van de oorlog in Oekraïne vinden wel vaker plaats in Rusland. Moskou beschuldigt daarbij Kiev, maar de Oekraïners ontkennen dat veelal of onthouden zich van commentaar. Ook ditmaal is dat het geval.